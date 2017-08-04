Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri gelen ihbar üzerine akşam saatlerinde bir sanayi sitesine gittiklerinde, 4 yaşında olduğu tahmin edilen melez cinsi köpeği tabanca ile vurulmuş halde buldu.



DHA'nın haberine göre, belediye ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Kliniği'ne götürülen köpeğin öldüğü tespit edildi. Dernek üyeleri klinikten köpeğin tabanca ile vurularak öldürüldüğüne dair rapor aldı.



Şikayetçi olunan esnaf iki kardeşin polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. Kardeşlerin köpeği, kendi dişi köpeklerine yaklaştığı için öldürdüğü belirtildi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



Ölen köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. 'En büyük cezayı almalılar' 'Yaptıkları yanlarına kalmamalı', 'Hapis cezası ile cezalandırılmalı' gibi yorumlar yapıldı.

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