İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Suriyeli ailenin 10 ve 12 yaşlarındaki çocuklarını kaçırıp 500 bin dolar fidye isteyen 5 kişilik çete, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Güvenlik güçleri, iki çocuğun izini, fidyeciler tarafından aileye gönderilen görüntüleri analiz ederek buldu. Görüntülerde arka plandaki fındıklık alanın Şile çevresinde olduğunun tespiti üzerine bölgede uygulama yapan ekipler, 3 fidyeciyi bir araçla kaçarken yakaladı, çocuklar kurtarıldı. Olayı azmettirdiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul Zeytinburnu'da tekstil atölyesi işleten Suriyeli ailenin 10 ve 12 yaşlarındaki oğulları A.Z ile A.Z., Türkçe öğrenmek için gittikleri okul çıkışı 31 Temmuz günü iddiaya göre yanlarına yanaşan araçtaki 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldı.



ARACIN PLAKASINI TÜRK BAYRAĞI İLE KAPAMIŞLAR

Servis şoförünün çocukların okulun önünde olmadığını bildirmesi üzerine aile ilk etapta kayboldukarını düşünerek polise başvurdu. Akşam saatlerinde ise İran GSM şirketine kayıtlı numarayla amca M.F.Z'yi arayan bir kişinin çocukların ellerinde olduğunu, 500 bin dolar fidye vermezlerse çocukları öldüreceklerini söylemesi üzerine devreye rehine kurtarma ve müzakere polisi girdi. Bu sırada fidyeciler çocukların boğazına bıçak dayadıkları görüntüleri aileye gönderdi. Polis okul ve çevresinde yaptığı incelemede fidyecilerin plakası Türk bayrağı ile kapatılmış siyah bir otomobil kulllandıklarını belirledi.

Başka bir ekip de görüntüleri analiz için masaya yatırdı.



ARKA FONDAN YER TESPİTİ YAPILDI

Görüntülerde arka planda fındıklık alanların olması üzerine polis İstanbul çevresinde benzer bitki örtüsünün olacağı yerleri tek tek analiz etti. Aile aracılığı ile fidyecilerden fotoğraf ve görüntü isteyen polis gelen diğer fotoğraflardan çocukların Şile bölgesinde tutulduğunu tespit etti. Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmada fidyecilerin Şile yolu üzerinde piknik alanı yakınlarında çadır kurdukları belirlenerek siyah renkli araçları takibe alındı. Araç polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla kovalamaca sonucunda durduruldu. Kaçırılan iki çocuk kurtarılırken şüpheliler Hürriyet D., Şuayip D. ve Murat Ç. gözaltına alındı.



ADAM KAÇIRMAKTAN SABIKALILAR

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadeler sonucu azmettiricinin, adam kaçırmaktan sabıkalı Necmettin K. ve Ahmet N. olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli de gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.