BTK'dan Metin2 oyununa yönelik uyarı geldi

Habertürk’ün manşete taşıdığı Metin2 oyununa yönelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) ailelere uyarı geldi. BTK, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri intihara sürükleyebildiğine dikkat çekerek, ailelerin de bilgisayar ve internet konusunda en az çocukları kadar bilgili olması gerektiğini vurguladı. Evlerde “güvenli internet” özelliğinin kullanılmasını öneren BTK, “Çocukların internet aktivitelerini yakından izleyin, internet kullanım sürelerini sınırlayın. Çocukları sosyal aktivitelere yönlendirin” dedi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre BTK, dijital oyunların etkilerini masaya yatırmak için ilgili kurumların katılımı ile iki ayrı etkinlik de düzenleyecek; konuyu tüm taraflarıyla masaya yatıracak. Bu kapsamda, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve akademisyenlerin katılımıyla, ekim ayında “dijital oyunlar” ana temalı “Çocuk ve Bilgi Güvenliği” etkinliği gerçekleştirilecek.

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