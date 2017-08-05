Habertürk, Esenyurt’ta, bilgisayar başında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hakan Ekinci’nin intihar ettiğini, “Metin2 intihara götürmüş” başlığıyla manşetine taşıdı.



Gözler, 2009 yılında Erzurum’da Musa Kang’ın (13) öldürülmesi olayında adı geçen oyuna çevrildi. Uzmanlar bu konuda farklı görüşler ileri sürdü.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğan, internetten oynanan oyunların çocuklarda yalnızlık, sosyal problemler, içe kapanma ve oyunun içeriğine göre kişilik bozukluklarına neden olabileceğini bildirdi.



Aydoğan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılında 6-15 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, çocukların bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başladığını ve yüzde 79.5’inin internete oyun oynamak için girdiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

Bilişim Sistemleri Danışmanı Füsun Sarp Nebil ise oyunun direkt olarak intihara sebep olmayacağını belirterek “Çocuğun oyun yüzünden intihar etmiş olma ihtimali çok düşük. Bir insan kendi kendini bu şekilde boğamaz. Evet Metin2 oyunu şiddet içeriyor. Ama bu bir çocuğu intihara meyil ettirecek seviyede bir şiddet değil. Amerika ve Avrupa’daki araştırmada, şiddet içeren oyunların yararlı olduğu sonucu da çıktı. O oyunlar çocuğun adrenalinini ve korkusunu alıyor. Ancak burada oyun aracılığıyla birileriyle iletişime geçmiştir. Bunların sebep olmuş olması mümkündür. Oyunun aile kontrolünde olması da çok önemli” dedi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Sosyal medyada haberle ilgili yer alan bazı yorumlar şöyle oldu:



- Kan bile göremeyeceğiniz bir oyuna “Karanlık” diyenleri gönülden tebrik ediyorum.



- Ben 10 yıldır oynuyorum, bir şey olmadı.



- Bağımlılık etkisi uzun süre sonra geçiyor. Mayıs ayında bıraktım. Başlamak isteyenlere tavsiye etmem, uzak dursunlar.

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Esenyurt