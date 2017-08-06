Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 26 yaşındaki özel harekat polisi Erhan Konuk şehit oldu, bir polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada, özel harekat şubesinde görevli Erhan Konuk şehit oldu, bir polis yaralandı.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU, ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Erhan Konuk'un Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit Konuk'un ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi. Bu sırada rahatsızlanan baba Fehmi Konuk'a sağlık görevlileri müdahale etti.

Acı haberi alan şehidin yakınları da baba evine gelerek taziyelerini iletirken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Konuk'un nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir polis şehit olmuş, bir polis yaralanmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 1 polis memurunun şehit olduğu çatışma ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı.



Valilik açıklaması şu şekilde:

"6 Ağustos 2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Kilise Tepe Mevkii su deposu civarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit olmuştur, 1 polis memuru ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polis memurunun tedavisi sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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