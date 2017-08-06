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Gaziantep'te otogarda mühimmat bulundu

Gaziantep'te otogarda mühimmat! Uçaksavar mermileri, roket mermisi motoru...

Gaziantep'te, otobüs terminalindeki çöp kutusunda mühimmat ele geçirildi

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:11:06 Güncelleme: 16:12:34 AA

Gaziantep'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular çöp kovasının içinde askeri malzeme görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otogara giriş ve çıkışları kapatarak çevre güvenliği aldı.

BOŞ UÇAKSAVAR MERMİLERİ, ROKET MERMİSİ MOTORU...

Bomba imha uzmanları tarafından açılan poşette, bomba atar tüfeğine ait mühimmat, roket mermisi motoru ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, otogarın güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Olay yerindeki incelemeni ardından otogara giriş çıkışlar yeniden açıldı.

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