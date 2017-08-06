İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı.
İHA'nın haberine göre, Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Bazı vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.
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YORUMLAR 6
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Misafir 8 dakika önceIrem ismi ne alaka Simdi bu haberle00
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Misafir 24 dakika öncemeteroloji yine sınıfta kaldı desenize...bu meterolojinin türkiyede baştan aşağı yenilenmesi sıfırlanması şart görünüyor...00
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Misafir 55 dakika önceşehir merkezinde de bir süre etkili oldu.00