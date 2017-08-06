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İzmir Selçuk toz bulutu altında

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yarım saat boyunca etkisini hissettiren toz bulutu tüm ilçeyi kapladı

06 Ağustos 2017 Pazar, 20:33:00 Güncelleme: 20:35:04 İHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı.

İHA'nın haberine göre, Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Bazı vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 dakika önce
    Irem ismi ne alaka Simdi bu haberle
  • Misafir 24 dakika önce
    meteroloji yine sınıfta kaldı desenize...bu meterolojinin türkiyede baştan aşağı yenilenmesi sıfırlanması şart görünüyor...
  • Misafir 55 dakika önce
    şehir merkezinde de bir süre etkili oldu.
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