İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı.



İHA'nın haberine göre, Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Bazı vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.





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