Milyonlarca üniversite adayının büyük merakla beklediği LYS tercih sonuçları için geçtiğimiz günlerde ÖSYM açıklama yapmış ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu. Peki üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LYS tercih sonuçları saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

LYS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçları, eğitimini üniversitede devam ettirecek olan milyonlarca aday tarafından bekleniyor. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci kapsamında adaylar sahip oldukları puan doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirmişti.

ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar için geçtiğimiz gün bir duyuru yapmış ve LYS tercih sonuçlarının (üniversite tercih sonuçları) 8 Ağustos 2017 günü açıklanacağını bildirmişti.

Adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi böylece öğrenmiş oldu ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı ancak tahminlere göre LYS tercih sonuçları öğle saatlerinde adaylara duyurulacak.

ÖSYS tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak ve adaylar T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

LYS TERCİH SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

EK YERLEŞTİRME NEDİR? EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ardından da ÖSYM tarafından 2017-ÖSYS sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır.

Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puana sahip olan adaylar yerleştirilmemektedir. Aynı zamanda kesin kayıt sonunda da kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmamaktadır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti ÖSYM tarafından 15 TL olarak belirlenmiştir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasının ardından yerleştirildiği üniversitelere kayıt yaptıracak olan adaylar, kayıt işlemlerini 14 Ağustos 2017'den 18 Ağustos 2017'ye kadar tamamlayacak. Aynı zamanda elektronik ortamdan yapılan kayıtlar da 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr i nternet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil) , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

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