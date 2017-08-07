Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa olarak düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu bir DEAŞ militanının İstanbul’da silahlı eylem yapmak için silah arayışında olduğu belirlendi.

DEAŞ HÜCRE EVLERİ BASILDI



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Başakşehir’de DEAŞ militanlarının kaldığı 2 ayrı hücre evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda aralarında eylem hazırlığında olan yabancı uyruklu 5 DEAŞ militanı gözaltına alındı.

SUSTURUCU VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ



Hücre evde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet susturucu, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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