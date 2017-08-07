ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da DEAŞ suikastçısı yakalandı

İstanbul’da silahlı eylem hazırlığında olan bir DEAŞ militanının yakalanması için operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 5 DEAŞ militanı 3 adet tabanca, 1 adet susturucu ve çok sayıda dijital materyalle gözaltına alındı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:17:17 Güncelleme: 12:30:23 AA

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa olarak düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu bir DEAŞ militanının İstanbul’da silahlı eylem yapmak için silah arayışında olduğu belirlendi.

DEAŞ HÜCRE EVLERİ BASILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Başakşehir’de DEAŞ militanlarının kaldığı 2 ayrı hücre evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda aralarında eylem hazırlığında olan yabancı uyruklu 5 DEAŞ militanı gözaltına alındı.

SUSTURUCU VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet susturucu, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER