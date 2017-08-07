Rize'nin Güneysu ilçesindeki baba evinde dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde helikopterle Artvin'in Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesine gitti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Burada bulunan TIR parkına iniş yapan Erdoğan, karayolu ile yenileme çalışmaları süren Sarp Sınır Kapısı'na geçti. Gürcistan'a açılan kapıda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

OVİT TÜNELİ'NDE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı mevkisine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Daha sonra Ovit Tüneli'ne karayoluyla geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Tüneli inceleyen Erdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a incelemesi sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Rize'deki programa katılmak üzere hareket etti.