Zorla evlendirilmek istenen 16 yaşındaki Suriyeli kız 2. kattan atladı. Ağır yaralı kızı darp eden ağabeyi ile annesi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın aktardığı bilgilere göre, Kilis Kartalbey Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu D.H.(16) iddiaya göre kendisini evlendirmeye zorlayan annesi F.K. ve ağabeyi M.H. ile tartıştı. Ailesinin ısrarı üzerine genç kız, evin balkonuna çıkarak kendisini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan D.H., ağabeyi M.H. tarafından darp edilerek, yeniden evlerine götürüldü. Yaralı halde zorla eve doğru sürüklenen D.H'yi gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekibi ağabey ve anneyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı D.H'yi Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. D.H'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER