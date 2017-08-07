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Kilis'te zorla evlendirilmek istenen Suriyeli kız 3'üncü kattan atladı

Ağır yaralanan genç kız, durumu görenlerin çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:39:27 Güncelleme: 16:36:15 DHA

Zorla evlendirilmek istenen 16 yaşındaki Suriyeli kız 2. kattan atladı. Ağır yaralı kızı darp eden ağabeyi ile annesi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın aktardığı bilgilere göre, Kilis Kartalbey Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu D.H.(16) iddiaya göre kendisini evlendirmeye zorlayan annesi F.K. ve ağabeyi M.H. ile tartıştı. Ailesinin ısrarı üzerine genç kız, evin balkonuna çıkarak kendisini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan D.H., ağabeyi M.H. tarafından darp edilerek, yeniden evlerine götürüldü. Yaralı halde zorla eve doğru sürüklenen D.H'yi gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekibi ağabey ve anneyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı D.H'yi Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. D.H'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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