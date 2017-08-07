Lise eğitimine geçiş yapacak olan milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi, TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından TEOG tercih işlemlerini yapmış ve sonuçlar için bekleyişe geçmişti. TEOG tercih sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. TEOG tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise merakla "TEOG ikinci yerleştirme ne zaman?" ve "TEOG ek yerleştirme ne zaman?" diye soruyor. Peki TEOG ikinci yerleştirme (ek yerleştirme) ne zaman? İşte detaylar...

TEOG EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

TEOG sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayan tercih süreci, bugün tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sona erdi. TEOG puanlarına göre tercih yaptıkları liselerden birine yerleşen öğrenciler şimdi de kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildiği lisede eğitim görecek.

TEOG tercih sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise, merakla ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. TEOG ek yerleştirme için başvurular 21 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve 25 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

Ek yerleştirme için başvurularını tamamlayan öğrenciler, 28 Ağustos 2017 tarihinde ek yerleştirme sonuçlarını öğrenecekler ve yaptıkları tercihler doğrultusunda bir liseye yerleştirilecekler.

Aynı zamanda okulların boş kontenjan bilgileri de 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecek.

ESAS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır.

Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir" denildi.

TEOG

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