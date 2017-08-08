Özel bir hastanede karıştırılan bebeklerin biyolojik ailelerine uyum sağlamaları için her iki aile Adıyaman'a taşındı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da özel bir hastanede 2013 yılında dünyaya gelen Meryem D. ve Selahattin D.'nin çocukları ile Trabzonlu Yusuf K. ile Selma K.'nın çocukları karıştı. Yıllardır bakıp büyüttükleri Cihangir'in kendi çocukları olmadığını ve hastanede karıştırıldığını öğrenen Adıyamanlı aile biyolojik çocukları Eymen'i almak için dava açtı. Mahkeme Meryem ve Selahattin D.'nin büyüttüğü Cihangir ile Trabzonlu ailenin büyüttüğü Eymen'in biyolojik ailelerine verilmesine karar verdi.

DNA testi sonucunda gerçekleri öğrenen aileler 4 yıl sonra öz evlatlarına kavuştu. Psikolog kontrolünde sürdürülen değişim sürecinde çocuklar biyolojik anne ve babalarına uyum sağlayamadı. Bunun üzerine psikolog tavsiyesi ile ailelerin bir araya gelmesine karar verildi.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Çocuk nedeniyle, daha önceden Trabzon'daki çift boşandığı için anne Selma K. ve dede Adıyaman'a taşındı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde oturan Selahattin D. ile eşi Meryem D. de Adıyaman merkeze taşındı. Birbirine yakın mahallelerde ev tutan her iki aile sık sık bir araya gelerek, çocukların biyolojik aileleriyle uyumlu olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Selahattin D., yaklaşık 1 ay önce her iki ailenin de Adıyaman'a taşındığını kaydederek, "Çocukları mahkeme kararıyla değiştirdik ancak çocuklar biyolojik ailelerine alışamadı. Bunun üzerine biz ve Trabzonlu aile psikolog tavsiyesi üzerine bir şehre yerleşme kararı aldık. Ben Besni ilçesinden, onlar ise Trabzon'dan Adıyaman'a taşındı. Ben günlük olarak Besni ilçesine işime gidip geliyorum. İstanbul'daki psikolog kontrolünde bu değişim sürecini yaşayacağız. İstedikleri zaman birbirimize gidip geliyoruz. Şu an bir sıkıntı yaşanmıyor. Çocuklar biyolojik ailelerini kabul edene kadar böyle devam edecek" dedi.