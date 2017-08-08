Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonrasında adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlamıştı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2017)

Ön lisans mezunu öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapması için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 23 Temmuz 2017 Pazar günü ülke genelinde tek oturumda gerçekleştirildi.

Sınavın ardından sınava katılan milyonlarca aday, sınav sonuçları için bekleyişe başladı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar kazandıkları puan doğrultusunda lisans programlarına tercih yapacak.

DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgiye göre 29 Ağustos 2017 Salı günü erişime açılacak. Adaylar DGS sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapacak ve T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile DGS sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar kazandıkları puan doğrultusunda lisans programlarına tercih yapacak. Tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte adaylar kazandıkları lisans programında eğitim görmeye başlayacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

DGS puan hesaplama formülleri;

DGS SÖZEL: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS SAYISAL: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS EŞİT AĞIRLIK: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

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