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Açılışta konuşan Recep Sert´in eşi Esma Sert, "Eşimle beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimize ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Eşimle zor süreçler geçirdik. Ama çok şükür Allah´a bu günleri bize nasip etti. Hayalimizde böyle bir kafe açmak vardı. Allah nasip etti" dedi.