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Yüz nakilli Recep Sert patron oldu

08 Ağustos 2017 Salı, 12:49:01 DHA

Yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, eşi Esma Sert ile birlikte İnegöl´de kafe açtı

  • 1 Yüz nakilli Recep Sert patron oldu
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    İnegöl İlçesi'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı.

  • 2 Yüz nakilli Recep Sert patron oldu
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    Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi.

  • 3 Yüz nakilli Recep Sert patron oldu
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    Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı.

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  • 4 Yüz nakilli Recep Sert patron oldu
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    Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

  • 5 Yüz nakilli Recep Sert patron oldu
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    Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçen 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu.

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