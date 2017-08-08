Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan kuaförün tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi.

Mağdurlar arasında yer alan hemşire Merve Keleş'in avukatı Hatice Uçar aracılığıyla, 1 Ağustos'ta yapılan duruşmada sanık Soner G. hakkında tahliye kararını veren Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Bunun üzerine bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu dosya nöbetçi 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yapılan inceleme sonunda ağır ceza mahkemesi de tahliyeye yapılan itirazı reddedip dava dosyasını mahkemesine iade etti.

TÜM DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dudak dolgusu yaptırdıktan sonra dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan soruşturma sonunda Soner G. hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak, tüm davalar birleştirilmişti.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanık hakkında 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliye kararı verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmişti.