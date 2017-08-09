ÖSYM tarafından dün açıklanan üniversite tercih sonuçlarının ardından tercih yaptıkları üniversite programlarından birine yerleşen adaylar, üniversite kayıtları için harekete geçiyor. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesi üzerinden 2017 üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazandığı üniversite programını öğrenen adaylar, şimdi de kayıt işlemlerine başlayacak.

Üniversite kayıtları, internet üzerinden online olarak veya yerleştirilen üniversitenin ilgili birimiyle bizzat yapılacak. İnternet üzerinden üniversite kayıtları 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

Üniversitelerin ilgili birimlerine gidilerek yapılacak olan kayıtlar ise 14 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve 18 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

Not: Bazı üniversitelerde, internet üzerinden kayıt bulunmamaktadır. Kayıt işlemlerinin hangi türde yapılacağını öğrenmek için kazanılan üniversite ile mutlaka irtibata geçilmesi gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

İNTERNETTEN ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden kayıt kabul edilen üniversitelere kayıt olmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından sağ üstte yer alan arama bölümüne "Yükseköğretim Kurulu Üniversite e-Kayıt" yazılır.

Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesi ile karşılaşacaksınız. Eğer okulunuz bu liste içinde ise işleminize devam edebilirsiniz. Okulunuzun adı listede var ise, “Devam Et” düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

İNTERNETTEN ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bir sonraki aşamada ekrandaki bilgileri dikkatlice okuyup teyit etmeniz gerekmektedir. Karşınıza gelen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan iyice emin olduktan sonra aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Devam Et” düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz. Eğer bilgilerinizde bir hata ve yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

Bir sonraki aşamada cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu size verilen süre içinde ilgili alana girmeniz gerekmektedir. Doğrulama kodunu girdikten sonra “Devam Et” düğmesini kullanarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

SMS onayını takiben bu ekranı göreceksiniz. Burada Kayıt Belgenizi görüntüleyebilir veya “Dosyayı İndir” bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan “Yazdır” komutunu kullanmayınız. Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz, ardından inen dosyayı açarak yazdırınız.

Eğer belgenizi yazdırma imkanınız yok ise, barkod numarasını ve T.C. Kimlik Numaranızı, belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve T.C. Kimlik Numaranızı ilettiğiniz kişiler, “Belge Doğrulama” hizmetini kullanarak, belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilirler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI

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