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İzmir'de evine gelen aile, 13 yaşındaki çocugunu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu

İzmir'de evinde fenalaşan 13 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Tedavi altına alınan H.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:41:53 Güncelleme: 09:56:40 İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki H.K. evinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Eve gelen H.K.'nın ailesi çocuğu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

KURTARILAMADI

Bunun üzerine ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından H.K. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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