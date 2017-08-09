Mardin merkezli olarak İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne para, silah ve mühhimat yardımı yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında işadamı, müteahhit, eczacı ve çiftçilerin de bulunduğu 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 ay önce canlı yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha bölge sorumlusu teröristin üzerinde çıkan dökümanlar neticesinde, örgüte silah, para ve mühimmat yardımı yapanlara yönelik Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtilerek, "Kızıltepe İlçesi'nde 4 ay önce canlı yakaladığımız PKK/KCK terör örgütü adına bölgemizde sözde GAP-Rıha (Şanlıurfa/Viranşehir- Derik-Mazıdağı-Kızıltepe bölgeleri) bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüten şahısların yer göstermesi sonucu ele geçirilen dokümanlarda, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi amacıyla yapılan operasyon neticesi para, silah ve mühimmat yardımı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik olarak, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak illerinde, Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçelerinde 1 Ağustos 2017 günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yürütülen operasyonda yakalanan aralarında işadamı, müteahhit, eczacı, sigortacı, çiftçi, esnaf ve tekstilcinin bulunduğu 25 şahıstan, 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 kişi ise serbest bırakılmıştır" denildi.