Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2017 günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( KPSS ÖABT) için soru ve cevaplar yayımlandı. Peki KPSS ÖABT soru ve cevapları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

2017 KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM, KPSS ÖABT'ye katılım sağlayan adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını incelemesi için KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı.

Adaylar böylece katılım sağladıkları KPSS ÖABT'de işaretlemiş olduğu şıkların doğru olup olmadığını görüntüleyebilecekler. KPSS ÖABT soru ve cevaplarını görüntülemek isteyen adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

ÖSYM tarafından KPSS ÖABT soru ve cevaplarının yayınlamasına ilişkin yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi.

16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 09 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:00’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ÖABT

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