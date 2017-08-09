Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Yapmamız gereken, kapı kapı dolaşacağız. Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir, Allah'a aittir. Biz mütevazı olacağız" diye konuştu.

"SON ZAMANLARDA GERİLEME YAŞANDIYSA SEBEBİ YAPTIĞIMIZ YANLIŞLARDIR"

Erdoğan, "Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak dese inanır mıydınız? Biz yaptık, sizlerin de hizmetine sunduk. Biz, CHP zihniyeti gibilerin akıllarının alamayacağı işleri ülkemizde gerçekleştirdik. Onların hayallerinin bile ulaşamayacağı yere elhamdülillah ulaştık. Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yormalıyız. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bürokratlarımızı çalıştırmalıyız. AK Parti teşkilatlarımız, 16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içerisinde olduk. Bu süreçte elbette yolda kalan, yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği kendini yenileyebilme özelliğinin olmasıdır.

"ZAFET İÇİN MUTLAKA 50+1 OY ALMAMIZ GEREKİYOR"

16 Nisan halk oylaması ile önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49.9 bile alsanız başarılı sayılamayacaksınız. Netice ve zafer için mutlkaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de büyük çoğunluğa sahip olmak gerekiyor. Biliyorum yandınız, piştiniz. Biliyorsunuz; Yandım, piştim ama oldum.

"AK PARTİ DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR"

Birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. AK Parti demek Türkiye demektir.

15 yıldır girdiğimiz her seçimi kazandık, kesintisiz şekilde iktidarda kaldık. Teşkilatlarımız içinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Milletimizin de tespitidir. 16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 oy AK Parti oyu değildir. Aynı şekilde Hayır'cıların aldığı yüzde 48,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? 2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak partimizde ciddi bir yenilenmeyi, değişimi hayata geçirmekte kararlıyız. AK Parti'nin belirli kişilerin, grupların tasallutuna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor.

"GİRESUN'A BU ORANLAR HİÇ YAKIŞMAZ"

Merkez ilçe bir ayağa kalksın bakayım. Bulancak'ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Teşekkür ediyorum. Çamoluk'u göreyim. Az az, çok az. Doğankent iki kere yazılmış, onun için iki kere okudum.

Giresun ana kademeyi ayakta göreyim. Tüm ana kademe. Kadın kolları, gençlik kolları bir göreyim. Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar ama ben unutmamalıydım. Bana göre bu Görele az. Kardeşlerim, bizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde burada yüzde 66 oy aldık. Fakat, 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki, Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun'un sandıkları patlatması gerekir. Bunun için de gerçekten çok terlememiz, çok çalışmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşime de rabbimden şifalar diliyorum.

Yapmamız gereken, kapı kapı dolaşacağız. Gurur, kibir bize yakışmaz. Gurur, kibir, Allah'a aittir. Biz mütevazı olacağız. Bizim bakanımız mütevazı olacak. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz mütevazı olacak. Makamı güçlü kılmaktır aslolan. Makamdan güç almak değil. Makamda güç alarak yoluna yürümeyi düşünüyorsan, geldiğin gibi bu millet seni göndermesini bilir.

"SON ZAMANLARDA GERİLEME YAŞANDIYSA..."

Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin önünde tutan hiç kimse AK Parti'de yöneticiliğe talip olamaz.