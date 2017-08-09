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Ordu'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Ordu'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:00:02 Güncelleme: 20:00:12 AA

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'nde devrildi.

Olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 17 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkarttı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Ordu Devlet hastanelerine sevk edildi.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların, fındık hasadından eve döndükleri öğrenildi.

 

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