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Çağla Şirin Denizli
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Çağla Şirin'den acı haber geldi!

Denizli'de lösemi ile savaşan 20 yaşındaki Çağla Şirin fenalaşarak kaldırıldığı sağlık ocağında hayatını kaybetti. Genç kız ilik nakli için uygun donörü bekliyordu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:38:55 Güncelleme: 20:50:08 DHA

Denizli'nin Bekilli ilçesinde oturan ve donör bekleyen lösemi hastası 20 yaşındaki Çağla Şirin, fenalaşınca kaldırıldığı Bekilli Sağlık Ocağı'nda öldü.

DHA'nın haberine göre; Bekilli'de oturan 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Çağla Şirin, dün rahatsızlanınca Bekilli Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Uzun süreden bu yana ilik nakli için uygun donör bekleyen Şirin, sağlık ocağında müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şirin'in ailesi ve arkadaşları, genç kızın ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu. Ölen Çağla Şirin'in küçük kardeşi ise sosyal paylaşım sitesinden ablasının fotoğrafını paylaşarak, "Ablacığım ben sana doyamamıştım ki daha. Hani bırakmayacaktık ya birbirimizi. Yakışmadı bu ablam, olmadı. Nurlar içinde yat canım ablam" yazdı.



Şirin'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Bekilli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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