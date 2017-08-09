Tekirdağ'da 10 yaşındaki çocuğu cinsel istismara tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 49 yaşındaki R.E., 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen R. E., iddiaya göre mahalledeki 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek kandırıp evine götürdü. R. E., çocuğa evinde iddiaya göre videodan pornografik içerikli filmler izletip, cinsel istismarda bulundu ve kimseye anlatmaması için de tehdit etti. Kızın eve gidip durumu annesine anlatması üzerine, annesi de polise giderek şikayetçi oldu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun olay anlatmasının ardından polis R.E.'yi evine giderek gözaltına aldı. Bu sırada olayı öğrenen mahalle sakinleri R.E.'yi linç girişiminde bulunurken, öfkeli mahalleliyi polis güçlükle sakinleştirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E., tutuklanarak cezaevine konuldu.