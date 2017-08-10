FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon! 35 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı " ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor.

BİRGÜN GAZETESİ EDİTÖRÜ GÖZALTINDA

Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.