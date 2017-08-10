ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bakan Tüfenkci
GÜNDEM

Bakan Tüfenkci: Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlere sınırlama getirildi

Bakan Tüfenkci, gerekçenin Bal El Hawa Sınır Kapısı'nın işgal edilmesi olduğunu söyledi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:51:42 Güncelleme: 11:20:10 HABERTURK.COM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı. Tüfenkci, gerekçenin Bal El Hawa Sınır Kapısı'nın işgal edilmesi olduğunu söyledi. 

  • Bakan Tüfenkci
  • cilvegözü sınır kapısı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    Sınırlar kevgir, ortadoğunun milyonlarca kürt ve arap ayak takımı fakir halkımızın nafakasını ve ülkemizin güzelliklerini yağmalamak için iktidar marifetiyle ülkeye dolduruldu.. Türk halkı bunu yapanları affetmeyecektir!!
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER