Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı. Tüfenkci, gerekçenin Bal El Hawa Sınır Kapısı'nın işgal edilmesi olduğunu söyledi.
- Bakan Tüfenkci
- cilvegözü sınır kapısı
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YORUMLAR 1
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Misafir 33 dakika önceSınırlar kevgir, ortadoğunun milyonlarca kürt ve arap ayak takımı fakir halkımızın nafakasını ve ülkemizin güzelliklerini yağmalamak için iktidar marifetiyle ülkeye dolduruldu.. Türk halkı bunu yapanları affetmeyecektir!!00