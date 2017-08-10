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Boynundaki tasmanın yaraladığı köpek tedaviye alındı

Antalya'da boynundaki tasmanın yaraladığı köpek tedaviye alındı

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde, tasma nedeniyle boynundan ciddi şekilde yaralanmış ve bitkin halde bulunan köpek belediye tarafından korumaya alındı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:21:08 Güncelleme: 11:28:11 DHA

Kumluca Belediyesi'nde çalışan işçiler Günay Sosyal Tesisleri'nde yaralı bir köpek olduğunu fark etti. İşçiler durumu Halkla İlişkiler ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne haber verdi. Özel bir ekip tarafından sahilde yakalanan köpek belediyeye bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

DHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boynuna takılıp sıkılan tasmanın, ciddi bir yaraya neden olduğu belirlendi. Kanamalı durumdaki yarası nedeniyle beslenemeyen ve bitkin durumdaki hayvan tedaviye alındı.

Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy köpeği narkoz ile uyuttu ardından da yarayı temizledi. Daha sonra iyileştirici ve dış etkenlere karşı koruyucu ilaçlarla köpeğin yarası tedavi edildi. Veteriner hekim Sinan Ulusoy, "Yaranın bakımını yaptık. Köpek birkaç hafta içinde iyileşir. İyileştikten sonra yine doğal ortamına bırakırız" dedi.

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