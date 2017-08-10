Bursa'dan Sabiha Gökçen'e BURULAŞ'la seferler başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi (BURULAŞ), Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havaalanı arası otobüs seferlerini bugün başlattı.

BURULAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasındaki otobüs seferleri, 10 Temmuz Perşembe günü saat 07.00’den itibaren BURULAŞ’a ait otobüslerle başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan olaylardan sonra İstanbul Valiliği ve Ulaştırma Bakanlığı’nca özel firmaların izinleri iptal edilerek, Bursa ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasındaki taşıma yetkisi sadece BURULAŞ’a verildi.

Sabiha Gökçen Havaalanı’nda karayolu ile taşımacılık yapan bazı firmaların sebep olduğu sıkıntılar nedeniyle, seferlerin acilen 10 Temmuz’da başlatılması kararı alındı.

Yapılan açıklamada, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında yapılan değişiklik ile şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanlarından çevre illere ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliğinin, karayolu taşımacılığı ve ilgili tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre yönetmelik esasları çerçevesinde havalimanı işletmecisine verildiği bildirildi. Bu karar doğrultusunda BURULAŞ ile HEAŞ arasında protokol imzalandığı belirtilen açıklamada, protokol gereğince, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan uçuşu olan Bursalıların her gün karşılıklı 10 seferle Bursa Terminali ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında taşınacağı ifade edildi.

Yolcular, biletlerini Bursa’da Bursa Terminali içinde yer alan bilet satış noktasından ve Sabiha Gökçen Havaalanı’nda da hem bilet satış gişesinden hem de otobüs içinden, 25 TL olarak belirlenen tek yön ulaşım bedeliyle alabilecekler. Otobüsler, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, D5 Otoyolu, E.80 Otoyolu, Havaalanı yolu güzergahından Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşacak olup haftanın her günü devam edecek olan seferler, her iki yönden karşılıklı olarak saat 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 kalkışlı olarak planlandı.

Seferler hakkında daha detaylı bilgiye www.burulas.com.tr adresinden veya 08508509916 numarasıyla BURULAŞ Ulaşım Hattı’ndan ulaşılabilecek.