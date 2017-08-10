Uşak'ta, eşiyle tartışan 10 aylık evli 20 yaşındaki Gülümser K. av tüfeğiyle intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay, iki gün önce kentin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Gülümser K. sabah yatak odasında çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gülümser K.'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Gülümser K.'nin cenazesi Uşak'ın Merkez ilçeye bağlı Koyunbeyli köyünde toprağa verildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne babası Gülümser K.'nın cinayete kurban gittiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan eşi S. K. ifadesinde, "Saat 21.30 sıralarında eve geldim. Eşimle aramızda kayınpederimin evine ziyarete gitme konusunda tartışma çıktı. Gülümser tartışma sonrası yatak odasında, ben ise salonda uyudum. Saat 01.00 veya 02.00 sıralarıydı eşimin lavaboya gittiğini duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah kalktığında eşimi yatak odasında hareketsiz yatarken buldum" dedi.

Silah sesini duymadığını belirten S. K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.