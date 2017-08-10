Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınında sabotaj iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kaz Dağları ormanlarının Şahindere Kanyonu mevkisinde 4 ayrı noktada çıkan yangının ardından sabotaj iddiasıyla ilgili gözaltına alınan T.İ'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli T.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda dün çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar görmüş, sabotaj iddiasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınmıştı.
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