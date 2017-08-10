Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Mazgirt ilçesi kırsalında dün gece operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Mazgirt ilçesi Dallıbel köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist kalaşnikof piyade tüfeği ve malzemeleri ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, SÖZDE YENİ MAZGİRT SORUMLUSU ÇIKTI

AA muhabirinin, güvenlik birimlerinden edindiği bilgiye göre, Mazgirt ilçesi Dallıbel köyü kırsalında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütünün sözde Mazgirt ilçe sorumlusu olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt mensubunun "Renas Iğdır" kod adlı terörist olduğunu ortaya çıkaran güvenlik güçleri, bu teröristin 20 Temmuz'da Mazgirt ilçesi Sarıkoç köyü Kepir Ormanı bölgesinde ölü olarak ele geçirilen sözde Mazgirt sorumlusu İran uyruklu "Agir" kod adlı "Davut" isimli teröristin yerine terör örgütü tarafından getirildiğini belirledi.