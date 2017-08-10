İstanbul'da özel bir şirkette yönetici olarak çalışan 41 yaşındaki Zuhal Tursun, yakınlarıyla birlikte Bodrum'a tatile geldi. Bir günlük tur teknesi kiralayan Tursun ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşan 18 kişi mavi tura çıktı. İlçeye yaklaşık 8 mil mesafedeki Orak Adası'na giden tatilcileri taşıyan tekne burada demirledi.

Tursun ve 9 yaşındaki yeğeni Cabir Han Akten, yolcuların çoğu teknede yemek yediği sırada serinlemek için denize girdi. Bu sırada, deniz kaplumbağası Akten'e saldırdı. Kaplumbağanın yeğenine saldırdığını fark eden Zuhal Tursun, yeğenini kaplumbağadan kurtarmak için yaklaşık 15 dakika mücadele etti. Kaplumbağanın Tursun'un eli başta olmak üzere vücudunun birçok noktasını ısırması üzerine Tursun denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Tursun, bölgeye botla gelen bir vatandaş tarafından güçlükle kurtarıldı.

Bodrum Devlet Hastanesine başvuran Zuhal Tursun ve Cabir Han Akten'e burada tetanoz ve kuduz aşısı yapıldı.

Olayda yaralanan Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın saldırısından son anda kurtarıldığını söyledi.

Olay yaşanmadan önce aynı bölgede denize giren çocuğu kollukları olmadığı gerekçesiyle uyardığını anlatan Tursun, "Biz bugün orada dehşeti yaşadık. Yeğenimi o hayvanın elinden güçlükle kurtardım. Hayvan dev gibiydi. Kendim de vücudumun her yerinden ısırıldım. Çok korktum. Eğer o küçük çocuk tek başına denize girmiş olsaydı onu yutardı." diye konuştu.

Tursun, bu olayın ardından psikolojik tedavi görecek duruma geldiğini ifade etti.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de konuyla ilgili Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile irtibata geçtiklerini belirterek, saldırıyı yapan kaplumbağayı tespit edip yakalanması için çalışma başlatılacağını kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi ve DEKAMER Yönetim Kurulu üyesi Doğan Sözbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yoğun olduğu alanlarda bu tür vakaların yaşanabildiğini söyledi.

İnsanların özellikle caretta carettalara yiyecek vermeye çalışmaması gerektiğini anlatan Sözbilen, "Bu tür vakaları genellikle insanların çok olduğu yerlerde görüyoruz. Teknelerin yoğun olduğu yerlerde bu tür şeyler oluyor. Bu yüzden insanların çöplerini denize atmaması lazım. Çünkü kaplumbağaların davranışları değişebiliyor. İnsanlar kaplumbağaları sevmek için yanlarına gidiyor, uzaktan sevsinler." diye konuştu.

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