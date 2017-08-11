Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle tır ve kamyonların Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönelmesi sonucu yoğunluk oluştu.

İHA'nın haberine göre, tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı'na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. TIR yoğunluğu Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sürüyor.