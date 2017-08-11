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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kısıtlama nedeniyle yük taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:55:50 Güncelleme: 11:08:09 İHA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle tır ve kamyonların Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönelmesi sonucu yoğunluk oluştu.

İHA'nın haberine göre, tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı'na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. TIR yoğunluğu Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sürüyor.

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