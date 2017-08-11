Türk Hava Yolları ekipleri iki ayrı olayda 10 bin metrede hayat kurtardılar. Soluk borusuna plastik bir parça kaçtığı için nefessiz kalan 1.5 yaşındaki Çınar bebeği 10 bin metrede müdahale eden THY kabin görevlisi Tuğçe Özdemir bebeğin hayatta kalmasını sağladı. THY kabin görevlisi Burak Yaprak ise bir yolcuyu boğulmaktan kurtardı. İki kabin görevlisi de heimlich manevrası olarak tabir edilen yöntemle sırtlarına vurarak iki yolcunun hayata dönmesini sağladılar.

Türk Hava Yolları kabin ekipleri aldıkları ilkyardım eğitimleri sayesinde uçuşta karşılaştıkları olası bir yolcunun sağlık sorununa anında ilk müdahalede bulunarak yolcunun hayatta kalmasını sağlıyorlar. Ayda dört acil sağlık müdahalesi gerektiren olayla karşılaşan ve bu yolculara bilinçi müdahale ederek hayata tutunmasını sağlayan THY'nin kabin ekipleri, son olarak iki hayat daha kurtardı.Olayların kahramanları ise Tuğçe Özdemir ve Burak Yaprak adlı THY kabin görevlileri oldu. THY'nin bir uçuşunda 10 bin metrede Özdemir plastik parça boğazına kaçan 1.5 yaşındaki Çınar bebeğe müdahale etti. Yabancı cisim soluk borusuna kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe müdahale eden Özdemir, 1.5 yaşındaki bebeğin hayata tutunmasını sağladı.

"ÜÇÜNCÜ DENEMEDE TAKILAN PARÇAYI ÇIKARDI"

Görevi sırasında annenin çığlığıyla durumu fark ettiğini aktaran Özdemir, "Nefes borusunda plastik bir parça kaçmasıyla morarmaya başlayan 1.5 yaşındaki Çınar bebeği hemen kucağıma alarak müdahalede bulundum. İlk iki hamle sonuç vermeyince bebekle birlikte ben de nefesimi tutmaya başladım. Şükürler olsun ki üçüncü denemede bebeği nefes borusuna takılan parçayı çıkarmayı başardık" dedi.Başka bir uçuşta da kabin memuru 32 yaşındaki Burak Yaprak,10 bin metrede yaptığı müdahale ile yolcuyu boğulmaktan kurtardı. Kabin mutfağında içecek hazırlığı yaparken bir yolcunun boğazını tutarak bu bölgeye geldiğini anlatan Yaprak,yüzü morarmaya başlayan yolcuya hemen heimlich manevrası uygulayan kabin memuru yolcunun hayatta kalmasını sağladı. Yaprak,"Hayat kurtarmak unutulmaz bir deneyim.Bu mesleği artık daha çok seviyorum" dedi.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası ile bugüne kadar 100 binden fazla kişinin hayatı kurtuldu.Üst solunum yollarına yabancı cisim kaçan kişinin arkasına geçilir. Yumruk sıkılır ve baş parmak üste gelir. El döndürülerek yumruk kişinin göğüs kafesinin altına yerleştirilir.Kişinin arkasından yumruğa diğer el ile bastırılarak geriye doğru bastırılır. Sıkışan hava cismi itmek için kullanılır. Bu karın itici manevra ile cisim itilir. Hızlı yapıldığında cisim çıkar.

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