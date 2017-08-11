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Adıyaman'da açık unutulan televizyon polisi alarma geçirdi

Açık unutularak polisi harekete geçiren televizyon daha sonra işyeri sahibi ulaşılarak kapattırıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:43:43 Güncelleme: 14:45:40 İHA

Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekipleri olay yerine gittiğinde gözlerine inanamadı. Kavgadan çıktığı sanılan seslerin, açık unutulan televizyondan geldi anlaşıldı.

İHA'nın haberine göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede herhangi bir kavgaya rastlamadı. Ancak tartışma seslerinin tekrar duyulması üzerine harekete geçen ekipler, seslerine işyerinde açık unutulan televizyondan geldiğini fark etti.

Açık unutularak polisi harekete geçiren televizyon daha sonra işyeri sahibi ulaşılarak kapattırıldı.

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