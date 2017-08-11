Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini araçla sıkıştırdığını iddia eden hamile Reyhan Y., otomobilde bulunan başka bir kadınla tartıştı. Tartışmanın sözlü sataşmaya dönüşmesi üzerine iki kadın arasında tekme tokatlı kavga yaşandı, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, 8 Ağustos saat 13.30 sularında Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 559 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve yürüyerek gitmeye çalışan Reyhan Y., sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilin park etmeye çalıştığı sırada, sıkıştırıldığını ileri sürerek, tepki gösterdi. Tepki, Reyhan Y., ile aracın arka tarafında bulunan başka bir kadın arasında sözlü tartışmaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada otomobilin ön koltuğunda oturan bir kadın inmeye çalışırken, Reyhan Y., inmemesi için kapıya tekme attı. Bunun üzerine aracın arka tarafında oturan diğer kadın indi ve Reyhan Y., ile tekme tokat kavga etmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. 3 aylık hamile olan Reyhan Y., karakolda araçta bulunan ve kendisine saldırdığı ileri süren iki kişiden şikayetçi oldu.

Kavga anları, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.