Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan başçavuş ile bir sivil tedavi gördükleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehit düştü. Bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.









Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."





ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

YARALILARA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında devam etmekte olan operasyonel faaliyet esnasında sağlanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

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