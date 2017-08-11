Temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, İhlasiye Medresesi'ne geçmek üzere çıktığı Nur Caddesi üzerinde, 13 J 045 plakalı yolcu minibüsü ile 44 EB 158 plakalı hafif ticari araç ve 13 AS 143 plakalı araç çarpıştı.







İHA'nın haberine göre kazada, biri Özel Harekat polisi olmak üzere 6 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale Bakan Ağbal'ın konvoyunu takip eden ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı gören Bakan Ağbal da araçtan inerek kaza yapanlar hakkında bilgi aldı.



Yan yatan yolcu minibüsü konvoydakilerin yardımıyla düzeltilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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