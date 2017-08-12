FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı. 25 gazeteci ise adreslerinde bulunamamıştı.

İstanbul Güvenlik Şube müdürlüğü ekipleri, dün FETÖ'nün şifreli ByLock haberleşme programını kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'yı da gözaltına aldı. CNN Türk'den 2004 yılında Fenerbahçe TV'ye transfer olan Yasir Kaya, 3 Temmuz 2011 yılındaki şike soruşturmasında gelişmeleri Çağlayan Adliyesi'nde canlı bağlantılarla duyurmuştu.

Aynı soruşturma kapsamında 24 gazeteci ise adreslerinde bulunamadığı için firari olarak aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen eski Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı'nın 31 Ekim 2016 tarihinde yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi.