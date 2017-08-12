Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği tercih sonuçları açıklanmıştı. Peki tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM tercih sonuçları sorgulama ekranı...

TERCİH SONUÇLARI (2017)

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayı, tercih listesine ekledikleri üniversite programlarından birine yerleştirildi. Aynı zamanda binlerce aday da hiçbir üniversite programına yerleşemedi.

Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ancak bugün ÖSYM'nin yaptığı açıklama, adayları oldukça telaşlandırdı. Zira ÖSYM, yaptığı açıklamada tercih sonuçlarının (yerleştirme sonuçları) puan hesaplama işleminin yanlış yapıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiğini, sonuçlar ilk açıldığında herhangi bir programa yerleşemeyen 1628 adayın yerleştirildiğini ve sonuçlar ilk açıldığında bir üniversite programına yerleşen 1499 adayın herhangi bir programa yerleşemediğini bildirildi.

Tercih sonuçlarında oluşan bu puan hesaplama hatasının ÖSYM tarafından düzeltilmesiyle birlikte saat 11:00 itibarıyla yeni haliyle sisteme yüklendi. Adaylar, yerleştirme durumlarını kontrol etmek için aşağıdaki link üzerinden ÖSYM sonuç açıklama ekranına ulaşabilir ve yerleştirme sonuçlarını yeniden gözden geçirebilir.

YENİ TERCİH SONUÇLARI (ÖSYM TARAFINDAN BUGÜN GÜNCELLENEN SONUÇLAR)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Tercih Sonuçları

ÖSYM Tercih Sonuçları

tercih sonuçları sorgulama ekranı

tercih sonuçları 2017

lys tercih sonuçları

üniversite tercih sonuçları