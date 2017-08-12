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Gaziantep'te terör örgütü PYD/YPG ve YPJ'ye operasyon: 11 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PYD/YPG ve YPJ'ye yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyona bomba imha uzmanları da katıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:47:13 Güncelleme: 20:51:09 AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarından oluşan yaklaşık 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere İHA destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PYD/YPG ve YPJ adına faaliyet gösterdikleri, kanunsuz gösteri hazırlığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptıkları, Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakarette bulundukları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada terör örgütü PKK/KCK'ya ait yasak yayın ve dokümanlar, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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