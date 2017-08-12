Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarından oluşan yaklaşık 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere İHA destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PYD/YPG ve YPJ adına faaliyet gösterdikleri, kanunsuz gösteri hazırlığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptıkları, Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakarette bulundukları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada terör örgütü PKK/KCK'ya ait yasak yayın ve dokümanlar, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.