Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'taki bir okul bahçesinde yapılan düğünde, daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılması sonucu Nurten K, Cemre T, Özcan K. ve Saşa Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Silahlı kavgaya karıştığı ve olayın ardından kaçtığı iddia edilen Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler, düğünün yapıldığı okulun çevresiyle hastane önünde önlem aldı.