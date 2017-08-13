Adana'da, 2016 yılında polisin Hürriyet Mahallesi'ne yaptığı baskınlarda Zübeyde E. (57) isimli kadın uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Gözaltına alınan kadının uyuşturucu ticareti yaptığı ve mahalledeki çocuklara uyuşturucu sattırdığı iddia edildi.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İHA'nn haberine göre; Zanlı kadın suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan kadın, Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Ancak, devam eden mahkeme sonunda kadına uyuşturucu ticarete yapmak suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aldığı ceza üzerine zanlı kadın hakkında arama kararı çıktı.



Kadının Hürriyet Mahallesi'ndeki evde bulunduğunu tespit eden polis, eve operasyon yaptı. Kadın, evde saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye, buradan da Karataş Kadın Cezaevi'ne götürüldü.