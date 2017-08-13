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Hint keneviri
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda şoke eden olay! 40 kök ele geçirildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda 40 kök hint keneviri ele geçirildi

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu kenarında toprağa ekili 40 kök hint keneviri ele geçirildi

13 Ağustos 2017 Pazar, 10:09:34 Güncelleme: 10:17:09 DHA

İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu kenarındaki toprak alanda 50-60 santim boyunda 40 kök hint keneviri ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede geniş bir alanda dağınık şekilde ekili olarak bulunan hint kenevirleri, ekipler tarafından topraktan söküldü. Bitkilerin uzun süredir sulanmadığı, bakımsız oldukları görüldü.

Hint kenevirlerinin kim tarafından nasıl ekildiği belirlenemedi. Ele geçirilen hint kenevirlerinin savcı talimatıyla imha edildiği öğrenildi.

  • Hint keneviri
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    kamyoncular ekmiş olabilir
  • Misafir 4 dakika önce
    Aman tecavuzcuye katile devlet izni ile satilan kimtasal uyuşturucu sAticilarina birsey yapmayın,mazallah. Bu otlar buyur,adam oldurur,tecavuzcu falan olurlar
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