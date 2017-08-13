İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu kenarındaki toprak alanda 50-60 santim boyunda 40 kök hint keneviri ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede geniş bir alanda dağınık şekilde ekili olarak bulunan hint kenevirleri, ekipler tarafından topraktan söküldü. Bitkilerin uzun süredir sulanmadığı, bakımsız oldukları görüldü.

Hint kenevirlerinin kim tarafından nasıl ekildiği belirlenemedi. Ele geçirilen hint kenevirlerinin savcı talimatıyla imha edildiği öğrenildi.

Hint keneviri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü