İstanbul Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu kenarındaki toprak alanda 50-60 santim boyunda 40 kök hint keneviri ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre; Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede geniş bir alanda dağınık şekilde ekili olarak bulunan hint kenevirleri, ekipler tarafından topraktan söküldü. Bitkilerin uzun süredir sulanmadığı, bakımsız oldukları görüldü.
Hint kenevirlerinin kim tarafından nasıl ekildiği belirlenemedi. Ele geçirilen hint kenevirlerinin savcı talimatıyla imha edildiği öğrenildi.
- Hint keneviri
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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YORUMLAR 2
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Misafir 3 dakika öncekamyoncular ekmiş olabilir00
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Misafir 4 dakika önceAman tecavuzcuye katile devlet izni ile satilan kimtasal uyuşturucu sAticilarina birsey yapmayın,mazallah. Bu otlar buyur,adam oldurur,tecavuzcu falan olurlar00