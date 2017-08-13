Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne oldu

İHA'nın haberine göre; İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan dün gece bir kız bebek dünyaya getirdi.
35 haftalık doğan bebeklerinin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi. İlk kez anne baba olan çift kızlarına Canan Aybüke ismini verdi.
- sümeyye erdoğan
- Selçuk Bayraktar
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YORUMLAR 4
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Misafir 37 saniye önceHAYIRLI OLSUN ALLAH İSMİYLE YAŞATSIN GÖZLERİ AYDIN OLSUN...00
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Misafir 17 dakika önceHayırlı uğurlu olsun sağlıkla büyütsünler inşallah ...00
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Misafir 21 dakika önceİyi, ahlaklı, uygar bir insan olsun.00