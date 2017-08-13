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Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyye Erdoğan dün gece anne oldu. 35 haftalık doğan bebeklerinin cinsiyetinin kız, isminin ise Canan Aybüke olduğu belirtildi

13 Ağustos 2017 Pazar, 15:30:57 Güncelleme: 15:44:46 İHA

İHA'nın haberine göre; İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan dün gece bir kız bebek dünyaya getirdi.

35 haftalık doğan bebeklerinin cinsiyetinin ise kız olduğu öğrenildi. İlk kez anne baba olan çift kızlarına Canan Aybüke ismini verdi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 37 saniye önce
    HAYIRLI OLSUN ALLAH İSMİYLE YAŞATSIN GÖZLERİ AYDIN OLSUN...
  • Misafir 17 dakika önce
    Hayırlı uğurlu olsun sağlıkla büyütsünler inşallah ...
  • Misafir 21 dakika önce
    İyi, ahlaklı, uygar bir insan olsun.
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