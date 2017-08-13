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Adana'da bir mobil araç seyir halindeyken alev aldı

Adana'da bir operatör şirketine ait mobil araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:35:30 Güncelleme: 01:37:16 İHA

Adana'da seyir halindeyken yanmaya başlayan mobil araç, bir anda alev topuna döndü.

İHA'nın haberine göre; olay, Karaisalı İlçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında Adana-Karaisalı otoyolunda meydana geldi. Bir operatör şirketine ait mobil araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü aracın alev aldığını fark edince hemen sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karaisalı istasyonundan olay yerine gelen ekipler araca müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, mobil aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini öğrenildi.

Öte yandan, trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

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