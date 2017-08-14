Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından hazırlanan raporda İstanbul’dan sonra uyuşturucu madde kullanımının en yüksek olduğu kent Adana çıktı. Bu verilerden yola çıkan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu ve ekibi, atık sulardan elde ettikleri analizlerle kentin uyuşturucu madde kullanım haritasını çıkarmak için 9 ay önce harekete geçti. Böylece 2010 yılında bir network oluşturmak amacıyla 19 Avrupa ülkesinde yapılan çalışma Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlandı.

‘24 SAATLİK ÖRNEK TOPLUYORUZ’

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre atık su arıtma tesislerine ulaşan uyuşturucu maddelerin yoğunluğunun tespitinin, maddenin kullanım oranları ile ilgili gerçek zamanlı verilerin elde edilmesi yönünde önemli bir ipucu verdiğinin altını çizen Doç. Dr. Dağlıoğlu, “Proje kapsamında en yoğun nüfusa hizmet veren iki merkez ilçe Seyhan ve Yüreğir’i seçtik. İki atık su tesisinde 9 aydır çalışıyoruz. 24 saatlik örnekler toplayarak, haftalık maddelerin taramasını yapıyoruz. İlk verilere göre hafta sonu kullanım hafta içine göre daha fazla. Kokain kullanımı Yüreğir’de daha az, Seyhan’da daha fazla görüyoruz. Bu da sosyo- kültürel etkilerden kaynaklanıyor. Hafta sonu gece kulüpleri gibi yerlerde daha fazla artış görülüyor. Semt semt ayrıntılı raporu ise eylül ayında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), İçişleri Bakanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) vereceğiz” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA YAPILMASI LAZIM’

Uyuşturucunun kullanım miktarlarını ve sıklıklarını bilmenin, bölgesel tespitlerinin yapılmasının, kullanımları azaltabilmek için ve bağımlılık aşamasına gelmeden önleme çalışmaları açısından önemli olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, “Bu yüzden bu proje oldukça önemlidir ve başta İstanbul olmak üzere uyuşturucu kullanımında risk olan tüm büyük şehirlerde yapılmalıdır” dedi.