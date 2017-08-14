Bolu'da D-100 karayolunun Paşaköy bağlantı yoluna yaklaşık 7 metreden düşen 82 yaşındaki Mehmet Ali Kıllı hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, sabah 06.00'da D-100 Karayolu-Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişeleri arasındaki Paşaköy kavşağında meydana geldi. Bağlantı yolunda hareketsiz halde kanlar içinde yatan bir erkek olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis, bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis de ölen kişinin emekli orman işçisi Mehmet Ali Kıllı olduğunu tespit etti.

Mehmet Ali Kıllı'nın cesedinin üzerinde yapılan aramada otobüs bileti bulundu. Kıllı'nın kısa süre önce yakınlarını görmek üzere gittiği Adana'dan, evinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesine gitmek için Bolu'da otobüsten indiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını inceleyen polis, Mehmet Ali Kıllı'nın düşerek öldüğünü tespit etti. Mehmet Kıllı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.