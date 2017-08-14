Maçka'nın Sukenarı Mahallesi Çatak mevkiinde taziyeleri kabul eden acılı anne Ayşe Bülbül, oğlu Eren'i kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını ifade ederek "Eren'i ben anlatmakla bitiremem ki. Yoksul, garip çocuğumu nasıl anlatıyım. Benim Başbakan'dan ve bütün dünyadan istediğim Eren'imin kanı yerde kalmasın" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; "Benimle sürekli şehit olacağını konuşurdu" diyen anne Bülbül "İki tane kardeşi İstanbul'da askerlik yaptı. 'İstanbul'da askerlik mi olur ben Doğu'ya gideceğim' derdi. 'Oğlum Doğu tehlikeli' derdim, bana 'Olsun ben Doğu'da askerlik yapacağım. Şehit olup da geleceğim' derdi" diye konuştu.

"HEMEN ANLADIM, KARA HABER TEZ YAYILIR"

Olay günü Eren'in orada olduğunu bilmediğini kaydeden anne Bülbül "Eren amcası ile fındık topluyordu. Peşinden telefon geldi. 'Sizin orada silah atılıyor' dediler. Ev köyün sonu ben orada niye silahlar atılıyor diye şüphelendim. Aradım Eren'imi telefonuna ulaşılamıyordu. Telefon çalışıyor ama kimse açmıyordu. Hemen anladım. Kara haber tez yayılır. Kimse demeden ben Eren'in öldüğünü anladım" diyerek oğlunun şehit haberinin içene doğduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve baş sağlığı dilediğini belirten anne Bülbül "Allah razı olsun. Ona çok çok teşekkür ederim. Ondan dileğim oğlumun kapının önündeki kanı yerde kalmasın. Vücudundaki bütün kan kapının önünde döküldü" dedi.

Anne Ayşe Bülbül, olaydan yaklaşık 1 ay önce evin yanında bulunan başka bir evin kapısının zorlandığını duyduğunu da belirterek "Yetkililer geldi bunu ayı açmaya çalışmış dediler" şeklinde konuştu.

"BANA ÇOK YARDIMCI OLURDU"

"Oğlumu da keşke yanımda yaylaya getirseydim" diyen acılı anne "Sözün bittiği yerdeyim. Çarşamba akşam saatlerinde oğlumu fındık toplaması için amcasına bıraktım Cuma günü kara haberi geldi. Hareketli çocuktu. Hayatı odun taşıma ile başladı. Bana çok yardımcı olurdu" ifadelerini kullandı.

"EREN'İN ORAYA NEDEN GETİRİLDİĞİNİ CEVABINI İSTİYORUM"

DHA'nın haberine göre; Yetkililere seslenen ve Eren´in oraya neden getirildiğinin cevabını istediğini dile getiren gözü yaşlı anne Ayşe Bülbül, şöyle konuştu:

"Geldiler ifadeler bitmiş. Eren´in oraya neden getirildiğinin cevabını istiyorum. Yetkililer sorsun soruştursun. Benden ifade alanlar sadece benim yanıma gelmedi kızlarım da yanımdaydı. Benim evim soyulsun önemli değil `Ormanın dibinde ben can güvencesi istiyoruz´ dedim. Hiç böyle bir adalet olur mu? Ben yalnız değilim çoluk çocuğum var. Bunlar ne olacak. Ben 30 sendedir oradayım. Yetkililerden tek isteğim çocuğumun oraya götürülme nedenini bana bulsunlar. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil. Bende en çok yara açan babası olsaydı bu iş böyle olmazdı, olamazdı. 18 ay önce babasını kaybettim ondan sonra da Eren´imi kaybettim. Cumhurbaşkanıyla görüştük. Ne arzun varsa temin edeceklerini söyledi. `Eren´in kanını yerde bırakmayacağım´ dedi. Ne desin başka. Önce can güvenliği istiyorum sonra da Cami´deki bir çocuk oraya niye bir daha gitti?"

"NE TEPKİ ALDI DA GİTTİ ORAYA?"

Oğlu Eren ile son görüşmelerini anlatan ve teröristlerin yakalanmasını isteyen acılı anne Bülbül, "Eren´e en son `Fındıktan sonra bir bak etrafı bir kolla´ dedim. O da bana `Anne ben gelemem bir daha buraya korkarım´ dedi. Ben dediğimde korktu da bunlar Eren´e ne dedi de korkamadı. Ne tepki aldı da gitti oraya? Ben kendimi suçlu hissediyorum. Fındık toplamaya amcasına onu bırakmayacaktım. Yaylaya getirecektim ben çocuğumu. O kadar baktım da daha mı bakamayacaktım da bıraktım. Daha iyi mi oldu? Bu teröristlerin yakalanması acımı biraz da olsa dindirir. Bana biri dese ki `Bu terörist oğlunu öldürdü´ ben onun etinden çiğ yerim, pişirmem. Bir an önce değil ben bugün teröristlerin yakalanmasını istiyorum. Bak duramıyorum başka yerdeyim. Ben dururum ama çoluk çocuğum var onlarda gelir arkamdan. Ya onlar da vurulursa"

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