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Giresun'da barajın kapakları açılınca, 17 kişi Mavi Göl'de mahsur kaldı

Giresun Dereli'deki Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl'ü ziyaret için tabiat parkına gelen 17 kişilik kafile, baraj kapaklarının açılıp suyun yükselmesi üzerine Mavi Göl'de mahsur kaldı

15 Ağustos 2017 Salı, 00:24:08 Güncelleme: 00:30:37 İHA

İHA'nın haberine göre, Giresun Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl'ü daha yakından görmek için dereden karşıya geçen 17 kişilik grup, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi üzerine dereden geçemeyerek şelalenin bulunduğu alanda mahsur kaldı.

Olayı haber alan Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekrardan kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesi düşmeye başladı. İtfaiye erleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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